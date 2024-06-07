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Россияне попали в жилой дом на Полтавщине: из-под завалов спасли женщину

Анастасия ПроцПятница, 7 июня 2024, 15:59
Россияне попали в жилой дом на Полтавщине: из-под завалов спасли женщину
Иллюстративное фото: Getty Images

7 июня российская армия ударила по частному дому в Полтавском районе, из-под его завалов спасли женщину.

Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп ПронинВоздушные силы

Прямая речь Пронина: "Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе".

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Детали: По предварительной информации, оккупанты попали в частный дом. Накануне Воздушные силы предупреждали о ракете через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Обновление: В 16.13 Пронин сообщил, что из-под завалов разрушенного дома спасли женщину. Она в больнице в тяжелом состоянии. Также глава ОВА добавил, что удары ракеты повредили окружающие дома. Сейчас продолжается спасательная операция.

Темы: Полтавская область
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