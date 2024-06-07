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Путин заявил, что Россия в 20 раз увеличила выпуск боеприпасов

Татьяна ОлейникПятница, 7 июня 2024, 18:31
Путин заявил, что Россия в 20 раз увеличила выпуск боеприпасов
Владимир Путин. Фото - ТАСС

Лидер Кремля Владимир Путин 7 июня заявил, что Россия более чем в 20 раз увеличила выпуск боеприпасов.

Источник: выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме, пишет российское агентство ТАСС

Детали: Кроме того, Путин заявил, что Россия в разы обгоняет Украину по авиационной технике.

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Также российский правитель сообщил, что оборонный комплекс нужно развивать так, чтобы он производил и гражданскую продукцию. Военные же расходы РФ должны соответствовать уровню развития экономики и развиваться "современным способом". Это вроде бы должно привлечь в Россию большее количество инвестиций и высоких технологий.

Темы: ПутинРосcиявойна
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