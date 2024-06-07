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В ТЦК ехать не нужно. Правительство разрешило мужчинам за границей становиться на учет в консульствах

Татьяна ОлейникПятница, 7 июня 2024, 19:21
В ТЦК ехать не нужно. Правительство разрешило мужчинам за границей становиться на учет в консульствах
Фото иллюстративное из соцсетей

Кабинет министров Украины разрешил мужчинам заграницей становиться на учет в консульствах.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Нововведения, в частности, касаются возможности постановки на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения Украины для лиц, находящихся не в Украине более трех месяцев. и социальной поддержки".

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Детали: Кроме того, из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва для украинцев за рубежом, исключили требование о предоставлении заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы".

Это, по словам ведомства, позволит избежать излишней бюрократии и упростить процедуру.

Также есть изменения в порядке предоставления информации об административных правонарушениях мужчин: теперь эти данные будут отправлять районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки полиции в электронном виде.

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