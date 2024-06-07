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МВД: 90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации

Татьяна ОлейникПятница, 7 июня 2024, 20:15
МВД: 90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации
Фото - ГСЧС Киевской области

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 90% спасателей и полицейских забронировали от мобилизации.

Источник: Клименко в соцсетях

Детали: Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, количество военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения Министра внутренних дел.

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Прямая речь: "Соответственно принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизовываться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальную гвардию или Государственную пограничную службу.

10% подлежащих мобилизации полицейских могут присоединиться к бригаде "Лют" или дополнительно созданным трем боевым бригадам Национальной полиции Украины".

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Детали: Клименко отмечает, что позиция МВД по спасателям состоит в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС.

Темы: МВДмобилизацияГСЧСполиция
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