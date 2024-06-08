Россияне ударили по шести общинах Сумщины
В течение прошлого дня россияне совершили 14 обстрелов шести общин Сумской области.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 54 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская громады".
Детали: По Белопольской громаде россияне осуществили артиллерийские обстрелы, 5 взрывов.
По Краснопольской громаде враг бил из минометов и артиллерии, 20 взрывов.
В Зноб-Новгородской громаде были минометные обстрелы, 2 взрыва.
В Шалыгинской громаде зафиксировали минометные и артиллерийские обстрелы, 15 взрывов.
Эсманьскую громаду враг атаковал FPV-дроном, а также ударил из миномета, 3 взрыва.
На Великописаревскую громаду оккупанты сбросили 3 мины и осуществили артиллерийские обстрелы.