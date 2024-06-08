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Россияне ударили по шести общинах Сумщины

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 июня 2024, 02:14
Россияне ударили по шести общинах Сумщины
последствия обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 14 обстрелов шести общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 54 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская громады".

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Детали: По Белопольской громаде россияне осуществили артиллерийские обстрелы, 5 взрывов.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов и артиллерии, 20 взрывов.

В Зноб-Новгородской громаде были минометные обстрелы, 2 взрыва.

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В Шалыгинской громаде зафиксировали минометные и артиллерийские обстрелы, 15 взрывов.

Эсманьскую громаду враг атаковал FPV-дроном, а также ударил из миномета, 3 взрыва.

На Великописаревскую громаду оккупанты сбросили 3 мины и осуществили артиллерийские обстрелы.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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