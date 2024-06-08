В Крыму раздавались взрывы, оккупанты говорят об атаке безэкипажного катера

Ночью 8 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, оккупанты сообщили о якобы уничтоженном безэкипажном катере в районе Стрелецкой бухты Севастополя.

Источник: Крымский ветер, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев

Детали: Начиная с 1:53, Крымский ветер сообщал о взрывах в Крыму.

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В частности, первый взрыв якобы прогремел в Балаклаве в районе ТЭС.

Впоследствии было сообщение о звуках взрывов в Севастополе.

Оккупационная так называемая "власть" сообщила, что в районе Стрелецкой бухты якобы был уничтожен безэкипажный катер.

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Прямая речь Разважаева: "Громкие звуки, которые были слышны в районе Стрелецкой бухты, – это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер".

Обновлено: В 4:06 Крымский ветер сообщил о взрывах в Керчи – с другой стороны пролива – "в Темрюкском районе Краснодарского края".