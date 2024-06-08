Ночью защитники сбили 9 вражеских "Шахедов" из 13 и авиационную ракету

В ночь на 8 июня защитники уничтожили 9 российских "Шахедов" и авиационную ракету КАР Х-59.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук

Прямая речь: "В ночь на 8 июня 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области – РФ, осуществил пуски 13-ти ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск – РФ, мыс Чауда – Крым".

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Детали: Олещук добавил, что в результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито девять "Шахедов" и одну КАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей.