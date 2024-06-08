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Россию атаковало 25 дронов и два беспилотных катера – Минобороны РФ

Роман ПетренкоСуббота, 8 июня 2024, 08:28
Россию атаковало 25 дронов и два беспилотных катера – Минобороны РФ
иллюстративное фото sea baby: united24

Россия заявила о якобы сбитии 25 беспилотников и уничтожении катеров в шести областях и в оккупированном Крыму.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По словам МО РФ, сбили якобы 25 беспилотников:

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  • два БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области,
  • один БпЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области,
  • один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области,
  • один БпЛА уничтожен над территорией Тульской области,
  • три БпЛА уничтожены над территорией Астраханской области,
  • пять БпЛА уничтожены и четыре перехвачены над республикой Крым,
  • шесть БпЛА перехвачены над территорией Краснодарского края.

Кроме того, якобы в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

Темы: Росcиябеспилотники
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