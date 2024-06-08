Россию атаковало 25 дронов и два беспилотных катера – Минобороны РФ
Суббота, 8 июня 2024, 08:28
Россия заявила о якобы сбитии 25 беспилотников и уничтожении катеров в шести областях и в оккупированном Крыму.
Источник: Минобороны РФ
Детали: По словам МО РФ, сбили якобы 25 беспилотников:
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- два БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области,
- один БпЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области,
- один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области,
- один БпЛА уничтожен над территорией Тульской области,
- три БпЛА уничтожены над территорией Астраханской области,
- пять БпЛА уничтожены и четыре перехвачены над республикой Крым,
- шесть БпЛА перехвачены над территорией Краснодарского края.
Кроме того, якобы в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.