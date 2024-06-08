Россию атаковало 25 дронов и два беспилотных катера – Минобороны РФ

Россия заявила о якобы сбитии 25 беспилотников и уничтожении катеров в шести областях и в оккупированном Крыму.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По словам МО РФ, сбили якобы 25 беспилотников:

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два БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области,

один БпЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области,

один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области,

один БпЛА уничтожен над территорией Тульской области,

три БпЛА уничтожены над территорией Астраханской области,

пять БпЛА уничтожены и четыре перехвачены над республикой Крым,

шесть БпЛА перехвачены над территорией Краснодарского края.

Кроме того, якобы в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.