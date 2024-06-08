Столтенберг отказывается от идеи фонда в 100 млрд евро Украине - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.

Источник: Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: Согласно новому предложению, которое может получить поддержку министров обороны стран-членов НАТО, когда они соберутся в Брюсселе на следующей неделе, члены Альянса обязуются тратить не менее 40 миллиардов евро в год на летальную и нелетальную помощь для Украины.

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По словам людей, которые попросили не называть их имен, это будет соответствовать среднегодовым взносам с момента вторжения России в 2022 году.

НАТО определит цели пожертвований для каждой страны на основе процента от ее валового внутреннего продукта, а затем, вероятно, опубликует итоги в ежегодном отчете.

Целью будет обеспечение большей прозрачности в отношении того, что союзники предоставляют Украине – одновременно с мягким давлением на тех членов Альянса, которые не выполняют своих обязательств. На долю США будет приходиться около половины помощи, а остальное предоставят другие члены Альянса.

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Ранее Столтенберг предложил план объединения взносов членов Альянса на сумму 100 миллиардов долларов на пять лет, но союзники поставили под сомнение его жизнеспособность на фоне нежелания брать на себя обязательства по новым фондам и беспокойства, что Украина может быть введена в заблуждение.

Хотя новый план не будет предусматривать новых денег, НАТО надеется, что он даст Киеву больше предсказуемости относительно уровня поддержки в ближайшие годы.

По словам источников, это предложение имеет широкую поддержку почти всех членов Альянса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил, чтобы его страна имела возможность отказаться от любой углубленной поддержки Украины.

По словам источников, Турция выразила свою обеспокоенность относительно других частей украинского пакета, которые должны быть согласованы лидерами в Вашингтоне.

НАТО также предлагает взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует поставки оружия около 50 странами в Украину. Турция призвала к осторожности, чтобы любая координация военной помощи не создавала впечатление большей вовлеченности союзников в конфликт, отмечает издание.

Напомним, в апреле в НАТО по предложению генсека Йенса Столтенберга договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины путем создания фонда на сумму 100 миллиардов евро.