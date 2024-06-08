Оккупанты массированно обстреляли Купянск и район
Суббота, 8 июня 2024, 09:00
Вечером и ночью на 8 июня россияне несколько раз атаковали Купянский район, пострадал один человек.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: Обстрелы Купянска начались в 22:00 вечера пятницы - было повреждено 4 дома и пострадал человек.
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Уже через час военные РФ атаковали с БПЛА село Шевченково, поврежден автомобиль.
Около двух часов ночи в результате вражеского обстрела военными РФ села Сеньково был поврежден частный дом.