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Оккупанты массированно обстреляли Купянск и район

Роман ПетренкоСуббота, 8 июня 2024, 09:00
Оккупанты массированно обстреляли Купянск и район
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Вечером и ночью на 8 июня россияне несколько раз атаковали Купянский район, пострадал один человек.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Обстрелы Купянска начались в 22:00 вечера пятницы - было повреждено 4 дома и пострадал человек.

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Уже через час военные РФ атаковали с БПЛА село Шевченково, поврежден автомобиль.

Около двух часов ночи в результате вражеского обстрела военными РФ села Сеньково был поврежден частный дом.

Темы: Харьковская областьобстрел
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