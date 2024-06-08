Дроны впервые атаковали Северную Осетию, откуда взлетают МиГи
В субботу 8 июня впервые зафиксирована атака дронов на российскую Северную Осетию, где находится аэропорт, с которого взлетают самолеты, атакующие Украину.
Источник: Минобороны РФ, РБК, глава региона Сергей Меняйло
Детали: МО России сообщило, что утром один беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Северная Осетия–Алания.
Губернатор региона уточнил, что в Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата.
По предварительной информации властей, БПЛА прилетели "с украинской стороны". Их целью был военный аэродром.
Справочно: Именно с аэродрома Моздок взлетают МиГ-31К и Ту, которые обстреливают Украину.
Северная Осетия расположена на значительном расстоянии от зоны боевых действий, регион и Запорожье, например, разделяет около 900 км по прямой.