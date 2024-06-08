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Дроны впервые атаковали Северную Осетию, откуда взлетают МиГи

Роман ПетренкоСуббота, 8 июня 2024, 10:39
Дроны впервые атаковали Северную Осетию, откуда взлетают МиГи
моздок на google maps

В субботу 8 июня впервые зафиксирована атака дронов на российскую Северную Осетию, где находится аэропорт, с которого взлетают самолеты, атакующие Украину.

Источник: Минобороны РФ, РБК, глава региона Сергей Меняйло

Детали: МО России сообщило, что утром один беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Северная Осетия–Алания.

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Губернатор региона уточнил, что в Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата.

По предварительной информации властей, БПЛА прилетели "с украинской стороны". Их целью был военный аэродром.

Справочно: Именно с аэродрома Моздок взлетают МиГ-31К и Ту, которые обстреливают Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Северная Осетия расположена на значительном расстоянии от зоны боевых действий, регион и Запорожье, например, разделяет около 900 км по прямой.

Темы: Росcиябеспилотники
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