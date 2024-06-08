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Россияне перебрасывают военных с Херсонщины на Харьковщину - ССО

Роман ПетренкоСуббота, 8 июня 2024, 15:22
Россияне перебрасывают военных с Херсонщины на Харьковщину - ССО
фото: известия

Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций, сообщил о переброске россиянами своих частей с Херсонщины на Харьковское направление.

Источник: "Спротив"

Детали: Отмечается, что россияне также в "командировку" отправляют операторов дронов.

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В то же время враг нарастил комплектование "Добровольческого батальона Маргелова", чтобы пополнить потери.

Местных во время обязательного обновления данных в "военкоматах", агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.

Дословно: "Это является очередным преступлением оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Родины.

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Центр национального сопротивления призывает сообщать о враге, чтобы каждый понес ответственность за свои преступления. Также призываем не портить свою жизнь службой на оккупанта, и саботировать приказы россиян".

Темы: Херсонская областьХарьковская областьоккупациявойна
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