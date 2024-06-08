ВСУ используют уже 110 образцов техники из 20 стран мира

С начала марта 2022 года к эксплуатации в Вооруженных силах допущено более 110 образцов автомобильной техники украинского и иностранного производства.

Источник: Минобороны

Детали: В частности, 60 из них были приняты на вооружение в течение последних пяти месяцев.

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По данным ведомства, линейка категорий транспортных средств является достаточно обширной и включает бронированные автомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и специальную автотехнику.

Автопарк ВСУ сейчас имеет технику производства более 20 стран мира, среди которых США, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и другие.

Официально допущены к эксплуатации популярные в войсках модели внедорожников производства японских и европейских автопроизводителей, а также крупнейший в мире американский тягач-транспортер для перевозки по бездорожью танков, самоходных артиллерийских установок и другой тяжелой бронетехники.

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Кроме бронированной и тяжелой техники, украинские военные получили квадроциклы, гексациклы и багги. Более трети из 110 кодифицированных образцов автомобильной техники - украинской разработки и производства. Среди них спецавтомобили, бронированные автомобили, обычные грузовики, вездеходы и электромотоциклы отечественного производства.

Дословно МО: "Кодификация и допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.

Обновление и пополнение автопарка ВСУ обеспечивает повышение мобильности и боеспособности украинских военных, что является критически важным в условиях текущей ситуации".