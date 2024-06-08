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KyivPride заявляет об избирательном внимании ТЦК к ЛГБТК+ событию в Киеве

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июня 2024, 16:52
KyivPride заявляет об избирательном внимании ТЦК к ЛГБТК+ событию в Киеве
иллюстративное фото со страницы KyivPride в Facebook

Общественная организация "KyivPride" заявила об избирательном внимании представителей ТЦК в Киеве к ЛГБТК+ событию.

Источник: KyivPride в Facebook

Детали: Отмечается, что в субботу во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд ОО "UkrainePride" к месту проведения события (арт-центр Closer) прибыли представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки Подольского района г. Киева. Они "проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать мужчин, которые не имели необходимых документов, на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)".

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В KyivPride добавили, что будут проводить благотворительный фестиваль 9 июня на этой же локации и понимают, что данная ситуация может повториться.

Там также отметили, что оба события, которые проводятся 8-9 июня организациями UkrainePride и KyivPride, являются благотворительными и ориентированы на поддержку защитниц и защитников.

Дословно: "Мы, представительницы и представители украинского прайд-движения полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мероприятий для ее обеспечения ... В то же время, мы располагаем информацией, что среди всех массовых культурных и образовательных мероприятий, которые сегодня проводятся в Киеве, представители ТЦК выбрали для проверки только ЛГБТК+ событие. Мы расцениваем данные действия как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине".

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Что предшествовало: Впервые с 2022 года общественная организация "KyivPride" планирует провести Марш Равенства. 3 июня Киевская городская государственная администрация сообщила, что не согласовывала проведение Марша равенства в метро и попросила организаторов выбрать другую, более безопасную локацию.

В то же время "KyivPride" сообщил, что планирует организовать мероприятие независимо от согласия КГГА или Киевского метрополитена.

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Темы: ЛГБТКиевТЦК
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