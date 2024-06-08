Россияне сбросили взрывчатку на "скорую" в Херсонской области, пострадал водитель
Суббота, 8 июня 2024, 21:29
На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на бригаду медиков, которые спешили на вызов, пострадал водитель.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "Российские войска атаковали машину скорой помощи на Херсонщине.
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В одном из населенных пунктов Белозерской общины оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду медиков, которые спешили на вызов.
У водителя диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала. Обоих эвакуировали в безопасное место".
Детали: Также в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, который попал под вражеский обстрел. У него взрывная травма и ранение ноги.