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Россияне сбросили взрывчатку на "скорую" в Херсонской области, пострадал водитель

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июня 2024, 21:29
Россияне сбросили взрывчатку на скорую в Херсонской области, пострадал водитель
иллюстративное фото: Суспільне

На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на бригаду медиков, которые спешили на вызов, пострадал водитель.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Российские войска атаковали машину скорой помощи на Херсонщине.

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В одном из населенных пунктов Белозерской общины оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду медиков, которые спешили на вызов.

У водителя диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала. Обоих эвакуировали в безопасное место".

Детали: Также в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, который попал под вражеский обстрел. У него взрывная травма и ранение ноги.

Темы: Херсонская областьвойна
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