Из-за российских обстрелов есть погибшие гражданские на Херсонщине и Харьковщине

В результате российских обстрелов Харьковской и Херсонской области по меньшей мере два человека погибли.

Источник: Харьковская ОВА, Херсонская ОВА

Детали: В ночь на воскресенье в результате обстрелов Изюмского района пострадал мужчина.

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Еще одна женщина была ранена в субботу в селе Двуречанское Купянского района.

После обеда 8 июня РФ атаковала Чугуевский район, село Хотимля. В результате обстрела разрушено здание школы, повреждены магазин, здание поселкового совета, два частных дома. Погиб мужчина, ранены две женщины.

Что касается Херсонщины, за сутки зафиксированы попадания в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 13 частных домов. Также было зафиксировано попадание в автомобили.

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За сутки один человек погиб, еще 4 ранены.