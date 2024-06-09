Несмотря на предыдущую угрозу, "Шегини-Медика" на границе с Польшей пока – без блокады

В воскресенье 9 июня пункт пропуск "Шегини-Медика" на границе с Польшей, несмотря на предыдущие угрозы польских фермеров, работает в штатном режиме.

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Направление пунктов пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме. По состоянию на сейчас, все категории транспортных средств пересекают границу в обоих направлениях без помех. От польской стороны мы не получали пока подтверждения о начале блокирования движения польскими фермерами.

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Учитывая, что в настоящее время нет подтверждения, а также не поступала более подробная информация о возможных действиях протестующих, я не исключаю, что блокирование движения для транспортных средств сегодня не состоится. Конечно хочется, чтобы такие действия вообще не происходили, но нельзя исключать, что они на этом направлении откладываются, учитывая, что они анонсировались".

Детали: Демченко добавил, что в случае поступления другой информации Государственная пограничная служба Украины будет сообщать дополнительно.

Что предшествовало: ГПСУ 8 июня сообщала, что в воскресенье польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини".

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По предварительной информации, речь шла о том, что блокирование может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября.

Для каких именно категорий транспортных средств могут усложнить движение, не сообщалось.