В Белгородской области после ракетной опасности – пожар и взрывы

Днем 9 июня в Белгородской области большой пожар и слышны взрывы.

Источник: Минобороны РФ, РБК, ASTRA, местные телеграм-каналы

Детали: Местные власти после обеда сообщали, что в Белгороде и Белгородском районе в третий раз за день объявляли ракетную опасность.

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После этого в соцсетях стали появляться фото и видео пожара.

Во время пожара слышны звуки взрывов, похожих на детонацию.

ASTRA, ссылаясь на местных жителей, пишет, что атакован склад боеприпасов в Ракитянском районе.

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По словам россиян, были слышны взрывы, а потом начался пожар.

Тем временем МО РФ заявило, что над территорией Белгородской области уничтожен беспилотный летательный аппарат.