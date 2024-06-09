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В Белгородской области после ракетной опасности – пожар и взрывы

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июня 2024, 15:37
В Белгородской области после ракетной опасности – пожар и взрывы
скриншот

Днем 9 июня в Белгородской области большой пожар и слышны взрывы.

Источник: Минобороны РФРБК, ASTRA, местные телеграм-каналы

Детали: Местные власти после обеда сообщали, что в Белгороде и Белгородском районе в третий раз за день объявляли ракетную опасность.

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После этого в соцсетях стали появляться фото и видео пожара.

Во время пожара слышны звуки взрывов, похожих на детонацию.

ASTRA, ссылаясь на местных жителей, пишет, что атакован склад боеприпасов в Ракитянском районе.

ВИДЕО ДНЯ

По словам россиян, были слышны взрывы, а потом начался пожар.

Тем временем МО РФ заявило, что над территорией Белгородской области уничтожен беспилотный летательный аппарат.

Темы: Росcиявойнабеспилотники
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