Советник Байдена: Украина выполнила разрешение США бить по РФ, россияне на Харьковщине застопорились

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинцы использовали разрешение бить американским оружием по территории РФ у границы, и импульс операции российских войск на Харьковщине застопорился.

Источник: Салливан в разговоре с CBS News, пишет "Европейская правда"

Детали: Салливан отвечал на вопрос о том, изменило ли ситуацию на поле боя разрешение США ударять американским оружием по России. Он отметил, что предоставить такое разрешение украинцам со стороны президента США Байдена было "здравым смыслом".

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Прямая речь: "Не было смысла не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам. Поэтому президент дал разрешение на это. Украинцы выполнили это разрешение на поле боя. И одна вещь, которую я отмечу – это то, что импульс этой операции в Харькове застопорился".

Больше деталей: Салливан добавил, что Харьков все еще под угрозой, но россияне не смогли достичь существенного прогресса на местах за последние дни в этом районе.

"И Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в удержании линии фронта и отпора агрессивным российским войскам", – заверил советник Джо Байдена.

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Что предшествовало: Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что разрешение украинским военным наносить ограниченные удары по территории России американским оружием будет "очень, очень полезным для украинцев в будущем".

Между тем, Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.