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Советник Байдена: Украина выполнила разрешение США бить по РФ, россияне на Харьковщине застопорились

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 17:32
Советник Байдена: Украина выполнила разрешение США бить по РФ, россияне на Харьковщине застопорились
Джейк Салливан, фото Getty Images

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинцы использовали разрешение бить американским оружием по территории РФ у границы, и импульс операции российских войск на Харьковщине застопорился.

Источник: Салливан в разговоре с CBS News, пишет "Европейская правда"

Детали: Салливан отвечал на вопрос о том, изменило ли ситуацию на поле боя разрешение США ударять американским оружием по России. Он отметил, что предоставить такое разрешение украинцам со стороны президента США Байдена было "здравым смыслом".

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Прямая речь: "Не было смысла не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам. Поэтому президент дал разрешение на это. Украинцы выполнили это разрешение на поле боя. И одна вещь, которую я отмечу – это то, что импульс этой операции в Харькове застопорился".

Больше деталей: Салливан добавил, что Харьков все еще под угрозой, но россияне не смогли достичь существенного прогресса на местах за последние дни в этом районе.

"И Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в удержании линии фронта и отпора агрессивным российским войскам", – заверил советник Джо Байдена.

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Что предшествовало: Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что разрешение украинским военным наносить ограниченные удары по территории России американским оружием будет "очень, очень полезным для украинцев в будущем".

Между тем, Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.

Темы: СШАРосcиявойнаХарьковская область
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