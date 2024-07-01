Из-за ночной атаки россиян на Днепр пострадали 7 человек, среди них подросток
Понедельник, 1 июля 2024, 09:52
В ночь на 1 июля армия РФ ударила баллистикой по Днепру, в результате атаки пострадали семь человек, среди них 15-летний парень.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, Днепропетровская областная прокуратура
Прямая речь Лысака: "Ночью взрывы прогремели в Днепре. Враг целился баллистикой. Из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них – 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, другие будут лечиться амбулаторно".
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Детали: Сообщается, что враг также повредил частные и многоэтажные дома, магазин и автомобили. Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Что предшествовало:
- В ночь на понедельник около 2.00 в Днепре прогремело несколько взрывов.