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Готовили беспорядки и захват Рады − СБУ сообщила о задержании провокаторов

Ирина БалачукПонедельник, 1 июля 2024, 10:15
Готовили беспорядки и захват Рады − СБУ сообщила о задержании провокаторов
Фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала группу провокаторов, которые готовили беспорядки в Киеве и захват здания Верховной Рады после Дня Конституции.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно: "По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об "устранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины.

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Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу".

Детали: Чтобы собрать людей, организаторы планировали устроить в центре столицы якобы мирное собрание. 

 
Фото СБУ

"Но большинство участников мероприятия хотели использовать "втемную" − не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций. Информацию о "беспорядках" в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу РФ", − сообщает СБУ.

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Для воплощения преступного замысла в жизнь, главный организатор привлек нескольких сообщников − представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов. Они коммуницировали между собой в различных мессенджерах, а если встречались, то делали это небольшими группами по три человека. 

 
Фото СБУ

СБУ сообщает, что заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов. 

 
Фото СБУ

Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружили оружие и боеприпасы; мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий. 

 
Фото СБУ

Задержанным объявили о подозрении по ч. 1, 2, 3 ст. 109 УКУ (действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", − подытожили в СБУ.

Темы: СБУКиевпровокации
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