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Дело о штурме Капитолия: Верховный суд США частично встал на сторону Трампа

Андрей Синявский, Валентина РоманенкоПонедельник, 1 июля 2024, 18:40
Дело о штурме Капитолия: Верховный суд США частично встал на сторону Трампа
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО: GETTY IMAGES

Верховный суд США признал, что бывший президент Дональд Трамп имеет определенный уровень иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Это решение, вероятно, еще больше затянет судебный процесс по обвинениям в подрыве федеральных выборов, которые рассматривают против экс-президента и будущего кандидата в руководители Белого дома от республиканцев.

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Решением шести судей против трех суд постановил, что, хотя бывшие президенты пользуются иммунитетом за действия, совершенные в пределах своих конституционных полномочий, они не имеют иммунитета за действия, которые совершают частным образом.

"Президент не пользуется иммунитетом за свои неофициальные действия, и не все, что делает президент, является официальным", – заявил председатель Верховного суда Джон Робертс.

Команда Трампа продвигала теорию "абсолютного иммунитета", согласно которой экс-президенты даже после завершения полномочий не могут быть привлечены к ответственности за действия, которые они совершили во время пребывания в должности. Зато единственным способом привлечь Трампа к ответственности был импичмент в Конгрессе.

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Федеральный апелляционный суд округа Колумбия в начале января отклонил аргументы экс-президента.

Что предшествовало: В начале августа 2023 года спецпрокурор Министерства юстиции США предъявил Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, в частности заговор с целью введения в заблуждение и препятствование официальному расследованию.

В то же время жюри присяжных 30 мая 2024 года признало экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях. Суд назначил дату определения наказания на 11 июля, сам Трамп уже обещает обжаловать приговор.

Темы: СШАТрампсуд
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