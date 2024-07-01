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В Севастополе раздавались взрывы и поднялся дым, гауляйтер пишет о "работе ПВО"

Алена МазуренкоПонедельник, 1 июля 2024, 20:25
В Севастополе раздавались взрывы и поднялся дым, гауляйтер пишет о работе ПВО
скриншот Крым.Реалии

В Севастополе и Балаклаве, что в оккупированном Крыму, прогремели взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о "работе ПВО" и 4 сбитых целях.

Детали: "Крым.Реалии", "Крымский ветер", Развожаев в Telegram

Детали: Местные СМИ отмечают, что жители Севастополя слышали взрывы в стороне Фиолента. Также сообщают о дыме в районе Балаклавской ТЭС.

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Развожаев заявил о "работе ПВО". Подконтрольные РФ каналы традиционно поддерживают эти заявления.

По словам российского ставленника, над акваторией и в районе Балаклавы ПВО оккупантов якобы уничтожила 4 воздушные цели.

 

Он заявил, что обломки упали в Балаклавском районе и прибрежной зоне, а информация о повреждениях сейчас выясняется.

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В то же время в местных пабликах сообщают о столбе дыма, который поднялся после взрыва.

Темы: Крымвзрыв
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