В Севастополе раздавались взрывы и поднялся дым, гауляйтер пишет о "работе ПВО"
В Севастополе и Балаклаве, что в оккупированном Крыму, прогремели взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о "работе ПВО" и 4 сбитых целях.
Детали: "Крым.Реалии", "Крымский ветер", Развожаев в Telegram
Детали: Местные СМИ отмечают, что жители Севастополя слышали взрывы в стороне Фиолента. Также сообщают о дыме в районе Балаклавской ТЭС.
Развожаев заявил о "работе ПВО". Подконтрольные РФ каналы традиционно поддерживают эти заявления.
По словам российского ставленника, над акваторией и в районе Балаклавы ПВО оккупантов якобы уничтожила 4 воздушные цели.
Он заявил, что обломки упали в Балаклавском районе и прибрежной зоне, а информация о повреждениях сейчас выясняется.
В то же время в местных пабликах сообщают о столбе дыма, который поднялся после взрыва.