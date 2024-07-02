Орбан уже приехал в Киев
Вторник, 2 июля 2024, 09:24
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев утром 2 июля − это его первый визит за много лет.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Сообщается, что кортеж премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии.
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Издание напоминает, что Орбан не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко. Последний раз Орбан посещал Киев в 2012 году для встреч с тогдашним президентом Януковичем.
Ожидается, что во вторник состоятся переговоры Орбана с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В конце прошлой недели Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
- Тогда "ЕвроПравде" стало известно, что венгерский лидер на следующей (то есть уже на этой) неделе может встретиться с Зеленским, возможно, в Украине, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.
- Перед этим, как элемент договоренности для запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС, Украина согласилась выполнить ряд условий Венгрии, о содержании которых сообщила "Европейская правда", однако часть этих условий являются нереалистичными для выполнения, и согласование этого очевидно требует договоренностей на уровне лидеров.
- С 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС по ротационному принципу, переняв эту роль от Бельгии, Зеленский поздравил Будапешт с началом председательства.