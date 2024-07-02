Орбан уже приехал в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев утром 2 июля − это его первый визит за много лет.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что кортеж премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии.

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Издание напоминает, что Орбан не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко. Последний раз Орбан посещал Киев в 2012 году для встреч с тогдашним президентом Януковичем.

Ожидается, что во вторник состоятся переговоры Орбана с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками.

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