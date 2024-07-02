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Орбан уже приехал в Киев

Ирина Балачук, Мария ЕмецВторник, 2 июля 2024, 09:24
Орбан уже приехал в Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из Facebook

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев утром 2 июля − это его первый визит за много лет. 

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что кортеж премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии.

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Издание напоминает, что Орбан не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко. Последний раз Орбан посещал Киев в 2012 году для встреч с тогдашним президентом Януковичем.

Ожидается, что во вторник состоятся переговоры Орбана с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце прошлой недели Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
  • Тогда "ЕвроПравде" стало известно, что венгерский лидер на следующей (то есть уже на этой) неделе может встретиться с Зеленским, возможно, в Украине, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.
  • Перед этим, как элемент договоренности для запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС, Украина согласилась выполнить ряд условий Венгрии, о содержании которых сообщила "Европейская правда", однако часть этих условий являются нереалистичными для выполнения, и согласование этого очевидно требует договоренностей на уровне лидеров.
  • С 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС по ротационному принципу, переняв эту роль от Бельгии, Зеленский поздравил Будапешт с началом председательства.

Темы: ОрбанКиев
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