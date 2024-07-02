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Россияне штурмуют 11 направлений, за сутки почти 200 боевых столкновений - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 2 июля 2024, 09:29
Россияне штурмуют 11 направлений, за сутки почти 200 боевых столкновений - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские войска атаковали 11 направлений фронта, самое интенсивное количество боев на Покровском направлении, в целом произошло 189 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. Всего здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

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На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 17. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска помешали 16 штурмовым действиям противника в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражена 21 атака в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки Донецкой области.

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На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещеевки и Нового Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отражали 49 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 14 штурмов наших позиций в районе Водяного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все девять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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