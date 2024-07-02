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Пограничники показали "снайперскую дуэль" артиллерии в Часовом Яру

Валентина РоманенкоВторник, 2 июля 2024, 10:25
Пограничники показали снайперскую дуэль артиллерии в Часовом Яру
иллюстративное фото ГПСУ

В Часовом Яру Донецкой области пограничники уничтожают врага из артиллерии со снайперской точностью.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "На Бахмутском направлении пограничники прицельно бьют из пушки по российским оккупантам. Прилетело в самое окно и не только".

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Детали: "Две пушки 105-го калибра. Были такие дни, что 90 выстрелов в день. И они очень-очень классно работали. Грубо говоря, такая себе была большая артиллерийская снайперка", - рассказывает на видео один из бойцов.

Потери противника уточняются.

Темы: Донецкая областьвойнаПограничная служба
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