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Оккупанты массированным огнем кроют Херсон: есть раненые

Валентина РоманенкоВторник, 2 июля 2024, 11:30
Оккупанты массированным огнем кроют Херсон: есть раненые
иллюстрация ГВА

Российские войска 2 июля активно обстреливают город Херсон.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской ГВА Роман Мрочко

Дословно ОВА: ""Скорая" доставила в больницу 54-летнего мужчину с контузией, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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По предварительной информации, в результате последних вражеских ударов пострадали несколько горожан (по состоянию на 11.20, ОВА дает данные о трех раненых -ред.). Оставайтесь в безопасных местах!".

Детали: По данным Мрочко, 54-летний пострадавший попал под вражеский обстрел в центре города.

Еще один пострадавший - мужчина 80 лет - получил осколочные ранения грудной клетки, правой кисти и левой стопы. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Травмы он получил в результате артобстрела Корабельного района города, где находился во дворе своего дома.

Что предшествовало: В ночь на 2 июля армия РФ также массированно обстреливала центральную часть Херсона.

Повреждения получили жилые дома, учебное заведение, медицинское учреждение и админздание.

Возникло несколько пожаров.

Спасатели, приехавшие ликвидировать возгорание, попали под повторный обстрел. К счастью, никто не пострадал.

Темы: Херсонракетный ударвойна
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