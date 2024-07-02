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Разведка Британии рассказала, как власти РФ заставляют мигрантов идти воевать в Украину

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 2 июля 2024, 12:26
Разведка Британии рассказала, как власти РФ заставляют мигрантов идти воевать в Украину
Фото: Getty Images

По данным Британской разведки, в России прибегают к правовому преследованию мигрантов, в основном из Центральной Азии, чтобы заставить их вступить в армию российских захватчиков и идти воевать в Украину.

Источник: регулярный разведывательный обзор Минобороны Великобритании по российско-украинской войне, передает "Европейская правда"

Детали: В обзоре отмечается, что во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме 27 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что российские власти обнаружили 30 тысяч мигрантов, которые недавно стали гражданами России и не состояли на воинском учете.

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Бастрыкин также похвастался, что 10 тысяч из них уже были отправлены в зону боевых действий в Украине. Бастрыкин утверждал, что эти мигранты будут "рыть окопы" и выполнять другие обязанности в тылу.

Российские независимые СМИ ранее сообщали, что российские правоохранительные органы проводят кампанию правового преследования мигрантов, особенно из Центральной Азии, пытаясь склонить их к вступлению в российские вооруженные силы в обмен на гражданство или чтобы избежать ареста по вымышленным обвинениям.

Это еще один способ РФ увеличить набор в армию, одновременно пытаясь ограничить влияние на те части российского населения, которые имеют большую политическую активность.

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Предыстория:

  • Ранее Министерство обороны Великобритании отметило первую годовщину "марша за справедливость" группы Вагнера в своем разведывательном обзоре по российско-украинской войне от 24 июня.
  • Также разведка оценила риски для российского правительства в связи с практикой отправлять заключенных на войну против Украины.

Темы: разведкаРосcиявойнаУкраина
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