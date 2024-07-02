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Встреча Зеленского и Орбана: Украина и Венгрия готовят договор о двусторонних отношениях

Сергей Сидоренко, Александр ШумилинВторник, 2 июля 2024, 13:56
Встреча Зеленского и Орбана: Украина и Венгрия готовят договор о двусторонних отношениях
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан договорились работать над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Источник: заявление лидеров двух стран во вторник после встречи в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: В разговоре с журналистами лидеры подчеркнули, что встреча стала важным шагом для решения проблем, накопленных в течение длительного времени.

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"Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши отношения и будет основан на зеркальном подходе в отношениях между странами", – заявил Владимир Зеленский.

Виктор Орбан также считает, что переговоры приблизили две страны к возможному подписанию нового соглашения.

"Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии", – сказал Орбан.

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Кроме того, Виктор Орбан отметил, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики, а также намерена помогать Украине в период своего председательства в совете ЕС.

"Желаю всего наилучшего Украине, и во время председательства Венгрии мы будем помогать вам во всем, в чем сможем", – добавил глава венгерского правительства.

Виктор Орбан, чье государство с 1 июля начало председательствовать в ЕС, прибыл в Киев утром 2 июля с необъявленным визитом. Это его первая поездка в Украину после начала полномасштабной войны РФ.

Накануне визита Орбан анонсировал "первые шаги" для содействия миру в Украине, а сам визит во вторник объяснил тем, что венгерское председательство стремится решить вызовы, которые стоят перед Евросоюзом.

Представитель венгерского правительства подтвердил, что важнейшей темой переговоров Орбана в Киеве станет возможность создания мира.

Темы: ЗеленскийОрбан
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