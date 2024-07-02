Орбан на встрече с Зеленским пообещал открыть первую украинскую школу в Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл в Киев, во время переговоров договорились об открытии первой школы для украиноязычных детей на территории Венгрии.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Во время переговоров с венгерским главой правительства во вторник в Киеве президент Украины инициировал вопрос об образовании для украинских детей, находящихся в Венгрии.

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Прямая речь Зеленского: "В частности, мы обсудили (с Виктором Орбаном) открытие украинской школы в Венгрии, первой такой школы, и господин премьер-министр заверил меня в поддержке этого проекта".

Больше деталей: Виктор Орбан подтвердил, что украинская сторона поднимала этот вопрос, и полностью поддержал инициативу Зеленского.

Он, в частности, отметил, что с приездом в Венгрию большого количества украинских беженцев появилась потребность в их обучении.

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"Украинцы и раньше были в Венгрии, но сейчас появился целый ряд дополнительных потребностей, мы должны заботиться об этих людях... Поэтому я с большой радостью услышал инициативу президента об открытии украинской школы в Венгрии", – отметил Орбан.

Он пояснил, что сейчас украинские дети в венгерских городах, в частности в Будапеште, учатся во многих разных школах, и эта система работает "неплохо", но Венгрия понимает также необходимость создания школы с украинским языком обучения.

"Мы не просто понимаем эту потребность. Финансирование этой школы венгерское государство возьмет на себя. Будет открыто столько украинских школ, сколько будет нужно. Для нас важно, чтобы украинцы чувствовали себя** в Венгрии, как дома", – добавил Виктор Орбан.

Он не стал связывать это решение с аналогичными ожиданиями от Украины, но упомянул, что рассчитывает также на понимание Украиной потребностей венгроязычного меньшинства, традиционно проживающего на Закарпатье.

Напомним: