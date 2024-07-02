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Орбан в Киеве просил Зеленского о выгодном РФ прекращении огня

Сергей Сидоренко, Валентина РоманенкоВторник, 2 июля 2024, 14:37
Орбан в Киеве просил Зеленского о выгодном РФ прекращении огня
Орбан и Зеленский в Киеве. скриншот

Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве премьер Венгрии Виктор Орбан продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: В заявлениях для прессы после окончания двусторонних переговоров 2 июля лидер Венгрии признал, что предлагал украинскому коллеге безотлагательное прекращение огня на той линии соприкосновения с российскими войсками, которая есть сейчас.

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Орбан подчеркнул, что не является противником также украинских планов завершения войны, но считает их слишком долгими в реализации.

"Я рассказал господину президенту, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", – сказал Орбан.

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Впрочем, Виктор Орбан подчеркнул, что не настаивал на своей инициативе и воспринял украинские аргументы.

"Я очень благодарен президенту за его откровенное мнение по этому вопросу", – заявил он, пообещав передать услышанное другим лидерам Евросоюза.

Заметим, что президент Зеленский в своем выступлении избежал этого вопроса, однако он отметил, что Венгрия поддержала мирные инициативы Украины на саммите в Швейцарии.

"Венгрия приняла участие в первом Саммите мира и поддержала коммюнике саммита, и это говорит о готовности Венгрии быть эффективной ради возвращения реальной долговременной безопасности", – сказал Владимир Зеленский.

Что предшествовало: По итогам переговоров в Киеве Зеленский и Орбан договорились работать над соглашением о двусторонних отношениях, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также пообещал открыть и финансировать работу первой украинской школы в Венгрии.

Темы: ОрбанВенгриявойнаЗеленский
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