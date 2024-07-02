В Кремле отреагировали на поездку Орбана в Киев

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина ничего не ожидают от поездки премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев.

Источник: Песков 2 июля, его цитирует российское агентство "Интерфакс"

Детали: По словам спикера российского правителя, Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом премьера Венгрии в Киев. При этом Песков заверил, что Кремле "ничего не ожидают от этого визита".

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"Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, должна выполнять свои функции. Поэтому в этом случае, я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что Орбан "хорошо известен как политик, который достаточно жестко умеет отстаивать интересы своей страны".

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