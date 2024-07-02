В Кремле отреагировали на поездку Орбана в Киев
Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина ничего не ожидают от поездки премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев.
Источник: Песков 2 июля, его цитирует российское агентство "Интерфакс"
Детали: По словам спикера российского правителя, Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом премьера Венгрии в Киев. При этом Песков заверил, что Кремле "ничего не ожидают от этого визита".
"Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, должна выполнять свои функции. Поэтому в этом случае, я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов", - сказал Песков.
При этом пресс-секретарь отметил, что Орбан "хорошо известен как политик, который достаточно жестко умеет отстаивать интересы своей страны".
Предыстория:
- Виктор Орбан заявил, что прибыл в Украину практически сразу после начала председательства Венгрии в Совете Евросоюза, чтобы лучше понять, как помочь украинскому государству.
- По итогам переговоров в Киеве Зеленский и Орбан договорились работать над соглашением о двусторонних отношениях, которое снимет двусторонние проблемы.
- Кроме того, на переговорах Орбан продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.
- Виктор Орбан приехал в Украину впервые с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Венгрия не поддерживает Украину оружием и регулярно блокирует на уровне ЕС решения, призванные ослабить Россию.