Блинкен объяснил, что значит для США "успешная Украина"

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США в итоге видят Украину успешной страной, которая будет крепко стоять на ногах в военном и экономическом плане, а также иметь сильную демократию.

Источник: "Европейская правда", Блинкен во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне

Детали: Госсекретаря спросили, что США будут считать победой Украины и что НАТО готов взять на себя для обеспечения победы, которая сохранит ее суверенитет.

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"Что такое успех? Для нас, думаю, успех очень понятен. Это Украина, которая является сильной, успешной страной, которая все больше интегрируется с Западом, и страна, которая может стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане", – отметил он.

По его словам, Соединенные Штаты проводят политику, которая обеспечивает движение Киева в этом направлении. Он пояснил, что в военной плоскости Украина вынуждена бороться с агрессией РФ, в чем ей помогает коалиция из многих стран.

"Но также очень важно, чтобы Украина развивала способность сдерживать и защищаться от агрессии в будущем в течение многих лет. Президент Байден возглавил усилия, направленные на то, чтобы более 30 стран согласились заключить двусторонние соглашения о безопасности с Украиной в течение десятилетия", – указал Блинкен.

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Госсекретарь отметил, что США пытаются стимулировать частные инвестиции в Украину, чтобы "ее экономика могла расти и процветать".

"Конечно, как для военного потенциала, так и для экономического нужно, чтобы были средства ПВО, чтобы защитить территории, в которые вы инвестируете. Мы работаем над этим. Я думаю, что вы увидите больше новостей об этом в ближайшие недели, когда состоится саммит НАТО на следующей неделе", – пообещал он.

Чиновник также отметил, что начало переговоров ЕС о вступлении является лучшей гарантией того, что Украина будет продолжать осуществлять необходимые реформы для укрепления и углубления демократии.

"Конечный результат – это успешная страна, которая прочно стоит в этих трех сферах и является сильнейшим ответом (лидеру РФ Владимиру) Путину", – резюмировал Блинкен.

Недавно СМИ сообщили, что на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировке для Украины" (NSATU).

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