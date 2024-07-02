Пентагон не видит, чтобы КНДР отправляла своих военных в Украину

В Министерстве обороны Соединенных Штатов не имеют подтверждений информации о возможной отправке северокорейских войск в Украину для их участия в развязанной РФ войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх

Детали: Представительницу Минобороны США спросили, имеет ли ведомство признаки того, что КНДР отправила свои войска в Украину в поддержку России.

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"Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия РФ в Украине, предоставляя ей различную военную поддержку, но я не имею никакой информации о конкретных войсках, которые сейчас направляются в Россию", - отметила она.

Недавно глава Кремля Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

После этого представитель Пентагона Пат Райдер отметил, что возможная отправка войск КНДР в Украину – "это то, за чем необходимо следить".

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"Я думаю, что на месте северокорейского военного руководства я бы поставил под сомнение свой выбор относительно отправки своих войск на роль пушечного мяса в незаконной войне против Украины, потому что мы видели, какие потери несут российские войска", – сказал он.

Соединенные Штаты считают, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.