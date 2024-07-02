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После поездки на восток Сырский заявил о перспективах дронов и изменениях в такмеде

Алена МазуренкоВторник, 2 июля 2024, 17:45
После поездки на восток Сырский заявил о перспективах дронов и изменениях в такмеде
фото: Сирский в Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что по итогам работы на востоке состоится встреча с командирами подразделений БПЛА, где обменяются опытом и обсудят развитие этого перспективного вида оружия.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Неделю работал на Восточном фронте. Побывал практически во всех бригадах Покровского, Кураховского, Времовского, Торецкого, Краматорского направлений, а также тех, которые ведут бои в Волчанске и под Харьковом.

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Прежде всего хочу выразить благодарность солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые несут едва ли не всю тяжесть активных боев.

Везде идут жесткие боевые действия разной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление, где воины 95 десантно-штурмовой бригады героически каждый день существенно уменьшают численность атакующих орд противника".

Детали: По его словам, на Покровском направлении обстановка остается сложной. Там враг в очередной раз провел замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность и продолжил наступательные действия.

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Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами FPV-дронов.

Несмотря на усиление подразделений ВСУ резервами, это направление, по словам Сырского, требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.

На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась.

Главнокомандующий заявил, что сейчас основным проблемным вопросом для командиров является комплектование частей мотивированными и подготовленными военными.

Еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА врага.

В то же время, на стороне украинских защитников есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV дронов, и мастерство операторов, которые их применяют.

Сырский также сообщил, что по приезду приступит к реализации предложений по совершенствованию системы тактической медицины и ее интеграции в вертикаль Медсил.

Еще одним важным направлением изменений является адаптация программы базовой подготовки в условиях полного господства дронов на поле боя.

Также спланирована встреча с командирами подразделений БПЛА по обмену опытом по вопросам применения и дальнейшего развития этого перспективного вида оружия.

Темы: Сырскийвойнабеспилотники
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