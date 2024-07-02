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Пока Орбан был в Киеве, Сийярто говорил с Лавровым

Андрей Синявский, Алена МазуренкоВторник, 2 июля 2024, 20:16
Пока Орбан был в Киеве, Сийярто говорил с Лавровым
СІЙЯРТО З ЛАВРОВИМ, GETTY IMAGES

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в то время, когда премьер Венгрии Виктор Орбан встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Источник: "Европейская правда", пресс-служба министерства иностранных дел России

Детали: По словам МИД РФ, звонок инициировала венгерская сторона. Согласно заявлению, стороны "дали высокую оценку уровню российско-венгерского политического диалога".

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В сообщении говорится, что стороны "подчеркнули необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех национальных меньшинств, проживающих в стране".

"Акцентировано, что двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды", – указывает МИД РФ.

Виктор Орбан, чье государство с 1 июля начало председательствовать в ЕС, прибыл в Киев утром 2 июля с необъявленным визитом. Это его первая поездка в Украину после начала полномасштабной войны РФ.

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Он заявил, что прибыл в Украину практически сразу после начала председательства Венгрии в Совете Евросоюза, чтобы лучше понять, как помочь украинскому государству.

По итогам переговоров в Киеве Зеленский и Орбан договорились работать над соглашением о двусторонних отношениях, которое снимет двусторонние проблемы.

Кроме того, на переговорах Орбан продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.

В то же время в Кремле заявили, что ничего не ожидают от поездки премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев.

Темы: ЛавровОрбанЗеленскийВенгрия
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