Госдеп: если РФ попытается расширить фронт, Украине позволят стрелять на большее расстояние

Помощник Госсекретаря по вопросам Европы Джеймс О'Брайен сказал, что если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние.

Источник: Слушания в Комитете Палаты представителей по международным отношениям, Голос Америки

Детали: Сейчас, по словам О'Брайана, РФ теряет способность наступать из-за уничтожения Украиной российских мощностей вблизи границ.

Реклама:

Он добавил, что приоритетом США было предоставить оружие и сосредоточить его "в областях острой необходимости".

Прямая речь: "Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь".