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Госдеп: если РФ попытается расширить фронт, Украине позволят стрелять на большее расстояние

Алена ИвашкивСреда, 3 июля 2024, 01:37
Госдеп: если РФ попытается расширить фронт, Украине позволят стрелять на большее расстояние
Джеймс О'Брайен, фото: state.gov

Помощник Госсекретаря по вопросам Европы Джеймс О'Брайен сказал, что если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние.

Источник: Слушания в Комитете Палаты представителей по международным отношениям, Голос Америки

Детали: Сейчас, по словам О'Брайана, РФ теряет способность наступать из-за уничтожения Украиной российских мощностей вблизи границ.

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Он добавил, что приоритетом США было предоставить оружие и сосредоточить его "в областях острой необходимости".

Прямая речь: "Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь".

Темы: СШАпомощь Украине
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