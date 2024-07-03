Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Польше придумали "жесткий шаг против Минска": ограничить доходы от транзита

Иванна Костина, Алена ИвашкивСреда, 3 июля 2024, 01:57
В Польше придумали жесткий шаг против Минска: ограничить доходы от транзита
фото иллюстративное: AGENCJA WSCHOD/FORUM

В Варшаве приняли решение о введении очень детального контроля на большом таможенном терминале на границе с Беларусью.

Источник: RMF FM, "Европейская правда"

Детали: Речь идет о пункте Малашевичи (гмина Тересполь, Бяльский уезд) в Люблинском воеводстве.

Реклама:

Это должно стать, как утверждают польские дипломаты, чрезвычайно жестким шагом против Минска.

Львиная доля грузов с востока, в том числе основные сухопутные поставки из Китая, направляются на запад через так называемый "сухой порт" Малашевичи. По железной дороге они направляются в страны-члены ЕС, а также в порт Гданьск, откуда отправляются в другие пункты назначения. Этот транзит является значительным источником дохода для белорусского режима. Его ограничение может иметь много последствий.

Министерство иностранных дел Польши рассчитывает на давление Пекина на Минск, чтобы заставить Лукашенко выполнить польские требования.

ВИДЕО ДНЯ

Как выяснил корреспондент RMF FM, принято решение о проведении чрезвычайно детальных и тщательных проверок товаров, въезжающих в Польшу. Цель - не допустить попадания опасных предметов и веществ на территорию Европейского Союза.

Как неофициально стало известно RMF FM, несколько дней назад по дипломатическим каналам в Минск был направлен сигнал о том, что Польша больше не будет терпеть миграционное давление на своей границе, а также задержание польского журналиста и общественного активиста Анджея Почобута.

На сегодняшний день ни одного удовлетворительного ответа на эти четкие сигналы со стороны Беларуси не поступило.

Напомним:

Читайте также: Лукашенко атакует Польшу: как Туск будет преодолевать новый миграционный кризис.

Темы: ПольшаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
Польша
В Греции погибли двое польских туристов и дайвер из Британии
Украина сообщила ЕК об ограничении пропуска Польшей грузовиков через границу
Глава МИД Польши предлагает конфисковать 300 млрд росактивов, чтобы выигрывать в игре на эскалацию
Последние новости
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
08:31
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
Все новости...
Реклама:
Реклама: