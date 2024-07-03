ISW: Россияне атакуют Торецк, чтобы дальше продвигаться на Часов Яр

Российское военное командование намерено использовать наступление на Торецк для создания оперативных возможностей для продвижения или в районе Часового Яра или в районе Авдеевки.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские приготовления, которые могут воплотиться в планы на разных направлениях, свидетельствуют о более развитом уровне оперативного планирования и предвидения, чем тот, на который российское командование было способно в начале 2022 года.

Реклама:

Однако возможность воплотить российские планы в жизнь будет ограничена общим низким тактическим уровнем возможностей российских войск, которые сейчас воюют в этих районах. Представитель украинской группировки "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил в интервью "Суспільне Донбас" 2 июля, что российские войска начинают штурм Часового Яра со стороны Торецка (к югу от Часового Яра). Оккупанты атакуют в направлении Торецк-Часов Яр, используя преимущественно небольшие пехотные группы и время от времени делают механизированные атаки.

По мнению военных аналитиков, предположение Волошина о том, что российские войска пытаются атаковать южный фланг Часового Яра из района Торецка, заслуживает внимания.

Карта Deep State

Если российским войскам удастся развить больший выступ в направлении Шумы-Южное-Северное-Торецк, то они смогут более реально угрожать Часовому Яру с юга.

ВИДЕО ДНЯ

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец связал российские усилия на Торецком направлении с попытками прорваться на Покровское направление (также известное как Авдеевское направление или район к западу/юго-западу от Торецка).

Машовец отметил 2 июля, что российские войска усилили атаки на Торецк за последние 24 часа и что российская Центральная группировка войск (командование которой также несет ответственность за российские войска, атакующие к западу от Авдеевки) развернула дополнительные батальоны и штурмовые роты вблизи Торецка для поддержки наступательных операций.

Машовец отметил, что оперативные факторы на Торецком направлении "напрямую связаны" с Авдеевским направлением, и оценил, что российские войска Центральной группировки войск пытаются перекрыть украинские позиции вдоль дороги Н-32 Покровск-Константиновка (основная украинская наземная линия связи, которая обеспечивает украинские войска в Торецке).

Наблюдения Машовца и Волошина относительно перспектив российских наступательных операций под Торецком отражают заметную динамику боевых действий - российское командование, возможно, решило активизировать наступательные операции под Торецком в середине июня именно потому, что этот район предлагает российским войскам гибкую точку отхода, из которой они могут наступать либо на север в направлении Часового Яра, либо на запад/юго-запад в направлении Авдеевки, в зависимости от того, какой маршрут наступления российское командование считает более перспективным.

Дословно: "Очевидное решение наступать под Торецком подчеркивает, что российское командование, возможно, планирует операции с большей дальновидностью и пониманием оперативной ситуации, чем раньше, когда настаивало на проведении непоследовательных наступательных операций на не связанных между собой участках фронта.

Способность российского командования фактически реализовать эти оперативные планы, однако, зависит от тактических действий войск в районе Торецка и их способности использовать тактические успехи для оперативно значимых прорывов".

Еще детали: Как ранее отмечал ISW, основная концентрация российских войск в районе Торецка сформирована из низкоквалифицированных сил Донецкой народной республики (ДНР) и территориальных войск, которым, вероятно, будет сложно должным образом осуществлять атаки, особенно учитывая то, что Украина получит дополнительную военную помощь в течение следующих недель и месяцев.

Ключевые выводы ISW за 2 июля: