Россия атакует дронами и ракетами: СМИ пишут, что в Днепре, Херсоне и на Запорожье слышали взрывы

Воздушные силы сообщили о ракетно-дроновой атаке на левобережье и юге Украины, СМИ пишут, что в Днепре, Херсоне и на Запорожье слышали взрывы.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Общественное и секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко в Telegram, карта воздушных тревог

Детали: Сначала ВС сообщили о движении двух групп российских ударных БпЛА: одна из Кировоградской области, а другая из Херсонской. Вражеские дроны двигались в направлении Днепропетровщины.

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Дословно Воздушные силы: "Днепр − группа ударных БпЛА в направлении города с запада! Ракета в направлении Днепра! Ракета через Запорожье в направлении Днепр/Павлоград!"

Детали: Позже Общественное сообщило, что в Херсоне и Днепре слышали взрывы.

Прямая речь секретаря Запорожского городского совета Регины Харченко: "В городе (Запорожье − ред.) слышали взрыв! Находитесь в безопасных местах!"

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Позже она уточнила, что "взрыв был за пределами Запорожья".

Также Воздушные силы пишут о "скоростной цели" через Харьковскую область в направлении Полтавской области.

Сейчас на востоке и юге страны звучит сигнал воздушной тревоги.

Дополнено: Позже корреспонденты Общественного сообщили, что после взрывов в Днепре поврежден один из торговых центров.

Фото Общественного

Еще позже Общественное опубликовало фото повреждений торгового центра в Днепре в результате российских атаки 3 июля.