Байден объяснил, почему чуть не заснул на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден в рамках кампании в Вирджинии в очередной раз признал свое плохое выступление на дебатах с Дональдом Трампом и объяснил, что чувствовал себя плохо после серии авиаперелетов и смены часовых поясов, отметив, что это не может служить оправданием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Байдена: не лучшим образом показал себя на дебатах.

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"Это был не мой лучший вечер, но дело в том, что я поступил не очень разумно. Я решил пару раз облететь мир, пересечь с сотню часовых поясов перед тем, как пошел на дебаты. Я не прислушался к команде, потом вернулся и чуть не заснул на сцене".

Детали: По его словам, "это не оправдание, но это объяснение".

Сообщается, что Байден в июне летал во Францию и Италию отдельными поездками с интервалом примерно в две недели, имел ночной перелет с саммита Группы семи в Италии в Лос-Анжелес 15 июня, а затем вернулся в Вашингтон. Перед дебатами 27 июня он провел шесть дней в Кэмп-Дэвиде.

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Ранее в Белом доме объяснили неуверенность Байдена тем, что у него была простуда, однако президент в последних комментариях этого не упомянул.

Предыстория:

Среди демократов нарастают сомнения по поводу того, не будет ли проигрышным подходом повторно выдвигать кандидатуру Джо Байдена на пост президента в 2024 году и более 20 членов Палаты представителей думают призвать его сняться, если в последующие дни он будет выглядеть неуверенно.

В первых своих комментариях после резонансных дебатов с Трампом Байден признал свое плохое выступление, но сказал, что уходить из гонки не планирует.

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