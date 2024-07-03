Россияне под утро ударили по поселковому совету в Боровой: погиб человек 

Один человек погиб и еще два пострадали в результате утреннего российского обстрела поселка Боровая Харьковской области.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратура в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Сегодня (3 июля − ред.) в 04:50 в поселке Боровая Изюмского района враг обстрелял здание Боровского поселкового совета. В результате действий россиян погиб мужчина. Госпитализирован 50-летний мужчина. У 75-летней женщины − острая реакция на стресс".

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Детали: Глава ОВА также опубликовал фото поврежденного здания поселкового совета.

фото прокуратурЫ

Дополнено: Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что погиб 48-летний мужчина.

фото прокуратурЫ

Дословно прокуратура: "Повреждена исключительно гражданская инфраструктура: более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, магазины и административное здание. Погиб 48-летний мужчина: его тело достали из-под завалов дома. 75-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, у мужчины 50 лет − ранения".

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фото прокуратурЫ

Детали: Также сообщается, что около 2:05 3 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по с. Русская Лозовая Дергачевской ТО, в результате чего 65-летняя женщина и 80-летний мужчина получили ранения и повреждены по меньшей мере 10 частных домов.

фото прокуратурЫ

По предварительным данным, оккупанты ударили по населенному пункту двумя ракетами типа С-400.