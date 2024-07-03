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Орбан признал, что Зеленский не поддержал его выгодный России "мирный план"

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 3 июля 2024, 12:04
Орбан признал, что Зеленский не поддержал его выгодный России мирный план
Виктор Орбан, Владимир Зеленский, фото: ОП

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что президент Владимир Зеленский в разговоре в Киеве отверг предложенное им "перемирие" Украины с Россией с замораживанием текущей линии фронта и выразил сомнение в логике этого плана.

Источник: статья "ЕвроПравды" о визите венгерского лидера в Украину и его цели

Детали: В заявлениях для прессы после окончания двусторонних переговоров Орбан сказал, что предлагал Зеленскому безотлагательное прекращение огня на той линии соприкосновения с российскими войсками, которая есть сейчас, что, по его мнению, ускорило бы мирные переговоры.

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Он добавил, что не настаивал на своей инициативе и воспринял украинские аргументы.

Впоследствии в интервью пропутинскому журналисту, который прибыл в Киев вместе с венгерской делегацией и взял у Орбана интервью после встреч, венгерский лидер подтвердил предположение о том, что Зеленский отверг его идею "немедленного перемирия".

По словам Орбана, президент Украины заявил, что сомневается в логике плана Орбана и не поддерживает его, поскольку Украина имеет плохой опыт попыток перемирия с Россией.

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Подобные перемирия "не были хорошими для Украины", пересказал его слова Орбан.

Упомянутый журналист, которого венгерская сторона включила в делегацию – Роджер Кёппель, главный редактор, издатель и ключевой автор швейцарского сайта и еженедельника Die Weltwoche. Это не очень популярный сайт, однако Орбан уже несколько раз давал ему интервью. Кёппель говорит, что Орбан лично пригласил его поехать в Киев.

Ранее Кёппель не раз был гостем немецкоязычной редакции российского пропагандистского вещателя RT, пока ее не закрыли, а в 2023 году ездил в Россию, где взял комплиментарное интервью у пропагандиста Соловьева и уполномоченной по правам детей Львовой-Беловой, которая вместе с Путиным находится в розыске Международного уголовного суда за военные преступления. В своем издании он системно защищает Путина.

Напомним: После завершения встречи лидеров в Киеве глава МИД Венгрии позвонил российскому главе МИД Сергею Лаврову.

Подробно о визите Орбана в Украину читайте в статье "Перемирие" с мыслью о Кремле

Темы: ОрбанЗеленскиймирРосcия
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