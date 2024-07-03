Источники: ГУР и СВР провели совместную операцию, из-за чего остановился важный для России комбинат

Украинские силы 1 июля нанесли удар беспилотниками по электроподстанциям в Белгородской области, из-за чего остановил работу Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова в Воронежской области РФ.

Источник: собеседники УП в ГУР

Детали: Удар был совместной операцией Главного управления разведки и Службы внешней разведки. Оскольский электрометаллургический комбинат - единственное в России металлургическое предприятие полного цикла.

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Как отмечают источники в спецслужбе, комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций Белгородской области: ПС "Старый Оскол" вблизи села Незнамово и ПС "Металлургическая" возле с. Волоконовское.

Сообщается, что в результате операции был полностью обесточен комбинат, из-за чего остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для их повторного запуска может потребоваться несколько месяцев.

Источники указывают, что этот комбинат имеет исключительное значение для военно-промышленного комплекса РФ, поскольку производит высококачественную сталь, в том числе легированные виды спецсталей для автопрома и машиностроения.

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Продукцией комбината в своей работе пользуются такие предприятия российского ВПК: "ГАЗ", "УАЗ", "КамАЗ", заводы группы подшипниковых компаний "ЕПК" и "SKF".

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