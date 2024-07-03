Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Россия больше не будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Иванна Костина, Александр ШумилинСреда, 3 июля 2024, 18:05
Россия больше не будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Фото: Getty Images

Госдума и Совет Федерации РФ в среду приняли совместное заявление о прекращении участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

Детали: В заявлении говорится, что, "несмотря на неоднократные обращения и предложения российской делегации, приоритеты руководства ПА ОБСЕ свидетельствуют о том, что сейчас вместо создания условий для конструктивного обмена мнениями и формирования объединительной повестки дня эту площадку используют как политизированный инструмент для целенаправленной реализации антироссийского курса".

Реклама:

"В течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств в Украине и в государствах Балтии, свободы общения и обучения на родном языке, не обращает внимания на кощунственную героизацию нацистов и их приспешников, притеснения и убийства журналистов, которые выступают с позицией, отличной от сформированной в Брюсселе и Вашингтоне", - отмечается в документе.

Кроме того, делегация Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ "под надуманными предлогами неоднократно лишалась возможности для продолжения диалога, полноценного и равноправного участия в работе пленарных заседаний и руководящих органов ПА ОБСЕ", отмечается в заявлении.

"Недопуск российской делегации на указанные мероприятия обусловил принятие единственно возможного решения о приостановке выплат в бюджет ПА ОБСЕ. Это приостановление было использовано для лишения ее членов права голосовать, что не позволяет представителям нашей страны участвовать в принятии решений", – отметили парламентарии.

ВИДЕО ДНЯ

При этом "последней точкой в складывающейся тупиковой ситуации стал демонстративный отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте в 2024 году", говорится в заявлении.

В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Госдумы "считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ".

Недавно румынские власти отказались выдать визы российской и белорусской делегациям для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля.

Российская делегация ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ – осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене. Российские парламентарии также не присутствовали на сессиях в Великобритании и Канаде в 2022 и 2023 годах соответственно из-за отсутствия виз.

В июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию, в которой назвала Россию государством-спонсором терроризма.

А в начале этого года Россия объявила о приостановлении участия в ПА ОБСЕ.

Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Темы: РосcияОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Затонул один из самых современных кораблей ВМС Ирана

видеоISW: у украинских военных есть технологическая инновация, которая ослабит давление на ПВО

В нескольких городах Франции начались беспорядки

обновленоЭтой ночью страну атаковали несколько групп крылатых ракет

фотоОрбан прибыл в Пекин

Во Франции сенсационно выигрывают левые, ультраправые лишь третьи – экзитполл

Все новости...
Росcия
ГУР: Российский корабль "Серпухов" поджег матрос, сотрудничавший с легионом "Свобода России"
Украинцы сомневаются, что Россия нападет на другую страну Европы в ближайшие годы
Орбан признал, что Зеленский не поддержал его выгодный России "мирный план"
Последние новости
09:20
Цены на нефть упали из-за ослабления геополитического напряжения на Ближнем Востоке
09:11
Восстановление городов и "модернист" Зеленский. В каких городах мы будем жить после войны
08:55
Спикер Джонсон встретится с Зеленским во время саммита НАТО
08:50
Потерять нельзя восстановить. Как разрушенные войной города восстают из пепла
08:48
Россияне за сутки более 50 раз штурмовали Покровское направление - Генштаб
08:20
Премьер Франции уйдет в отставку
08:13
легкая атлетикаЕще один мировой рекорд: На этапе Бриллиантовой лиги установили новый топ-результат в беге на 1500 метрів
08:06
Результаты выборов во Франции: левые заняли первое место, ультраправые стали третьими
08:01
Ночью над Украиной сбили 3 из 6 ракет
07:44
По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ, в воздухе еще могут быть 5 бомбардировщиков Ту-95
Все новости...
Реклама:
Реклама: