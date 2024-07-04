Россияне этой ночью атаковали "Шахедами" с севера
В ночь на четверг россияне запустили ударные беспилотники с севера. Атаковали, в частности, Киев. Воздушная тревога продолжалась почти до утра, отбой раздался в 5:44.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Около полуночи угроза ударных БпЛА появилась в Сумской и Черниговской областях.
Впоследствии БпЛА переместились в Сумскую область в направлении Конотопа.
Впоследствии новая группа БпЛА зашла в Сумскую область из Курской области РФ.
Также беспилотники зафиксированы в восточной части Черниговской области, курс западный.
В 1.00 военные сообщили о БПЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курсом на Полтавщину.
Также БпЛА зафиксированы в восточной и центральной части Черниговщины, курс западный/юго-западный.
В 1.11 воздушники сообщили о БПЛА в северной части Киевщины, они движутся западным курсом.
БпЛА с Сумщины направляются курсом на Черниговщину, предыдущим маршрутом.
В 1.33 Воздушные силы обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.
- БпЛА южнее Чернигова, курс западный/юго-западный.
- БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.
- БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.
- БпЛА в восточной части Житомирской области, курс западный.
В 2.19 военные сообщили:
- БпЛА в северной части Черниговской области, постоянно меняет курс.
- БпЛА в восточной и западной части Житомирской области, курс западный.
- БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.
- БпЛА севернее Миргорода и Полтавы, курс юго-западный.
- БпЛА в восточной части Харьковской области, курс южный.
В 3.09 военные сообщили о направлениях движения ударных БпЛА:
- БпЛА в западной части Житомирской области, курс юго-западный.
- БпЛА в северной части Черниговской области, постоянно меняет курс.
- БпЛА в восточной и южной частях Сумской области, курс западный/юго-западный.
- БпЛА в южной части Харьковской области, курс южный (Днепр).
- БпЛА севернее Полтавы и в западной части области, постоянно меняет курс.
- БпЛА в северной части Ровенской области, курс западный.
В 4.05 воздушники обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА в районе Борисполя, курс западный.
- БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс западный/юго-западный.
- БпЛА в южной части Сумской области, курс западный.
- БпЛА в западной части Харьковской области, курс южный.
В 4.36 появилась новая информация о движении ударных дронов:
- БпЛА южнее Киева в западном направлении.
- БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс западный/юго-западный.
- БпЛА в южной части Харьковской области, курс южный.
В 5.44 раздался отбой тревоги.