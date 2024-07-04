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Россияне этой ночью атаковали "Шахедами" с севера

Алена ИвашкивЧетверг, 4 июля 2024, 02:40
Россияне этой ночью атаковали Шахедами с севера
фото: Getty Images

В ночь на четверг россияне запустили ударные беспилотники с севера. Атаковали, в частности, Киев. Воздушная тревога продолжалась почти до утра, отбой раздался в 5:44.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Около полуночи угроза ударных БпЛА появилась в Сумской и Черниговской областях.

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Впоследствии БпЛА переместились в Сумскую область в направлении Конотопа.

Впоследствии новая группа БпЛА зашла в Сумскую область из Курской области РФ.

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Также беспилотники зафиксированы в восточной части Черниговской области, курс западный.

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В 1.00 военные сообщили о БПЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курсом на Полтавщину.

Также БпЛА зафиксированы в восточной и центральной части Черниговщины, курс западный/юго-западный.

В 1.11 воздушники сообщили о БПЛА в северной части Киевщины, они движутся западным курсом.

БпЛА с Сумщины направляются курсом на Черниговщину, предыдущим маршрутом.

В 1.33 Воздушные силы обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.
  • БпЛА южнее Чернигова, курс западный/юго-западный.
  • БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Житомирской области, курс западный.
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В 2.19 военные сообщили:

  • БпЛА в северной части Черниговской области, постоянно меняет курс.
  • БпЛА в восточной и западной части Житомирской области, курс западный.
  • БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.
  • БпЛА севернее Миргорода и Полтавы, курс юго-западный.
  • БпЛА в восточной части Харьковской области, курс южный.

В 3.09 военные сообщили о направлениях движения ударных БпЛА:

  • БпЛА в западной части Житомирской области, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной части Черниговской области, постоянно меняет курс.
  • БпЛА в восточной и южной частях Сумской области, курс западный/юго-западный.
  • БпЛА в южной части Харьковской области, курс южный (Днепр).
  • БпЛА севернее Полтавы и в западной части области, постоянно меняет курс.
  • БпЛА в северной части Ровенской области, курс западный.
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В 4.05 воздушники обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в районе Борисполя, курс западный.
  • БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс западный/юго-западный.
  • БпЛА в южной части Сумской области, курс западный.
  • БпЛА в западной части Харьковской области, курс южный.

В 4.36 появилась новая информация о движении ударных дронов:

  • БпЛА южнее Киева в западном направлении.
  • БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс западный/юго-западный.
  • БпЛА в южной части Харьковской области, курс южный.

В 5.44 раздался отбой тревоги.

Темы: Шахед
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