Deep State: Россияне оккупировали два села в Донецкой области и расширили фронт на Харьковщине
Четверг, 4 июля 2024, 02:03
За сутки враг продвинулся, оккупировал села Сокол и Восход в Донецкой области и расширил фронт в Харьковской области.
Источник: Deep State
Детали: Кроме того, россияне продвинулись в селе Сотницкий Казачок на Харьковщине. На карте видно, что это село у самой границы с Россией.
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Также продвижение зафиксировано в Северном Донецкой области, возле сел Дружба, Евгеньевка и Новопокровское Донецкой области.