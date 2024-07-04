Deep State: Россияне оккупировали два села в Донецкой области и расширили фронт на Харьковщине

За сутки враг продвинулся, оккупировал села Сокол и Восход в Донецкой области и расширил фронт в Харьковской области.

Источник: Deep State

Детали: Кроме того, россияне продвинулись в селе Сотницкий Казачок на Харьковщине. На карте видно, что это село у самой границы с Россией.

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Карта Deep State

Также продвижение зафиксировано в Северном Донецкой области, возле сел Дружба, Евгеньевка и Новопокровское Донецкой области.