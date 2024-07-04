КМВА: В окрестностях Киева работала ПВО

В ночь на четверг в Киеве во время воздушной тревоги из-за атаки ударных беспилотников раздались взрывы. На подступах к Киеву работало ПВО.

Источник: "Суспільне", КГВА

Детали: Россияне этой ночью атакуют "Шахедами" с севера.

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Дословно КМВА: "Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Ранее этой ночью в Киевской области работала противовоздушная оборона.

Дополнено: Около 5.00 раздался отбой воздушной тревоги.