Ночью защитники сбили 21 вражеский "Шахед"
Четверг, 4 июля 2024, 08:21
В ночь на 4 июля российские оккупанты атаковали 22-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", защитникам удалось сбить 21 вражеский дрон.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных сил ВСУ сбит 21 "шахед" в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей".
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