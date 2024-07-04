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Передавала ФСБ координаты объектов ВСУ: черкащанка получила пожизненное с конфискацией

Ирина БалачукЧетверг, 4 июля 2024, 09:19
Передавала ФСБ координаты объектов ВСУ: черкащанка получила пожизненное с конфискацией
Фото иллюстративное с pixabay.com

Сосновский райсуд г. Черкассы приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества местную жительницу, которая сотрудничала с ФСБ и передавала врагу координаты военных объектов.

Источник: Черкасская областная прокуратура

Детали: Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, оправдание российской агрессии против Украины, совершенные повторно).

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Прокуроры в суде доказали, что в течение февраля 2023 года женщина осуществляла подрывную деятельность против Украины в пользу государства-агрессора. Она выполняла задания представителей российской спецслужбы − передавала ФСБ информацию и точные координаты военных объектов в г. Черкассы и Черкасской области.

Также осужденная в социальных сетях активно оправдывала вторжение России в Украину, восхищалась российскими солдатами и "вагнеровцами".

В апреле 2023 года черкащанку задержали.

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Во время следственных действий у нее обнаружили видео "группы Вагнера" с убитыми военными ВСУ, черновые записи в подтверждение сотрудничества с ФСБ, списки пропагандистских YouTube-каналов и еще ряд доказательств противоправной деятельности.

В прокуратуре подчеркнули, что эти преступления женщина совершила в период испытательного срока, поскольку в 2022 году она была осуждена за отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификацию ее участников, а также коллаборационистскую деятельность.

"Приговор суда не вступил в законную силу, поскольку продолжается предусмотренный законом срок на его апелляционное обжалование сторонами уголовного производства", − подытожили в прокуратуре.

Темы: Черкассысудгосизмена
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